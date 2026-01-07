TVI PLAYER
TVI Jornal - 7 de janeiro de 2026
Há 2h e 26min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal
1ª Companhia
Hoje às 09:41
1
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
Secret Story
1 jan, 01:02
2
Nem o instrutor conseguiu conter riso. Filipe Delgado protagoniza o momento mais hilariante da Primeira Companhia
1ª Companhia
Há 3h e 57min
3
Leonor, filha de Vânia Sá
1ª Companhia
Hoje às 09:33
4
Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal
Dois às 10
5 jan, 15:00
5
Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias
1ª Companhia
Hoje às 10:40
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
pri
Última hora: Encontrado corpo na praia da Nazaré, próximo do local de desaparecimento de Maycon
1ª Companhia
Há 9 min
Cinha Jardim tem um novo amor e quem revelou foi um amigo próximo: «Proibiu-me de contar»
Dois às 10
Há 31 min
«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível
Novelas
Há 25 min
Figura pública revolta-se com ataques à mãe de Maycon Douglas. Este é o gesto que está a dar que falar
1ª Companhia
Hoje às 09:31
Manuel Luís Goucha sofre percalço nas gravações: Saiba o que aconteceu
1ª Companhia
Hoje às 08:40
Do casamento em segredo ao "império" que construíram juntos: Conheça a história de amor de Filipe Delgado e João Calado
1ª Companhia
Há 20 min
TVI PLAYER
O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares
1ª Companhia
Há 3h e 24min
Todos para o chão. Instrutor perde a paciência com recrutas e há consequências
1ª Companhia
Há 1h e 44min
1ª Companhia - Extra - 6 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Amor à Prova: Cris e Bruno ficam em choque ao saber que podem ser pais
Amor à Prova
Ontem às 22:00
Amor à Prova: episódio de estreia
Amor à Prova
5 jan, 22:10
Quando fazer contas sem calculadora se torna num pesadelo. Recrutas têm aula de matemática
1ª Companhia
Há 1h e 45min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 7 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 24min
TVI Jornal - 7 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 26min
Faz 15 anos que um dos crimes mais macabros de sempre assombrou o país. Recorda-se?
Dois às 10
Há 2h e 47min
Caso da grávida da Murtosa ainda não acabou. Há desenvolvimentos e envolvem Fernando Valente
Dois às 10
Há 2h e 57min
Agradecimento à mãe faz três crianças desabarem a chorar
Dois às 10
Há 3h e 29min
Comovida, Matilde revela a dor de ter estado ausente dos filhos devido a outro- “Culpei-me muito”
Dois às 10
Há 3h e 30min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno
Novelas
Ontem às 11:22
Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?
Novelas
Hoje às 09:24
Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras
Novelas
Ontem às 16:38
Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço
Novelas
Ontem às 15:51
Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor
Novelas
Ontem às 14:13
Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo
Novelas
3 jan, 14:12