TVI Jornal - 7 de outubro de 2025
Há 3h e 27min
Com Lurdes Baeta.
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
V+ TVI
Ontem às 16:50
1
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam
Secret Story
Hoje às 10:31
2
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Novelas
Ontem às 14:21
3
Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»
Novelas
2 mai 2024, 10:55
4
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
V+ TVI
Hoje às 10:39
5
Cantora portuguesa escondeu diagnóstico de cancro do grande público: «Tirar um peito é sempre uma amputação»
Dois às 10
Hoje às 11:49
6
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas
Secret Story
Há 2h e 44min
Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»
Dois às 10
Hoje às 09:15
Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente
Novelas
Hoje às 09:56
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting
Secret Story
Ontem às 16:48
«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha
Novelas
Hoje às 09:46
Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»
Dois às 10
Ontem às 15:29
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas
Secret Story
Há 2h e 44min
Secret Story 9 - Extra - 7 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:08
A Sentença - «Enredo sedutor» e «Presa por ter cão»
A Sentença
Ontem às 14:40
Lídia grita revoltada com comentários de Ana Cristina: «Disse que tenho cara de doente»
Secret Story
Há 1h e 34min
Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca
Secret Story
Há 2h e 43min
A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo
Secret Story
Há 3h e 23min
Mãe e filha deitam parede a baixo e enfrentam o senhorio
A Sentença
Há 36 min
TVI - Em cima da hora - 7 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 25min
Foi desta? Cristina Ferreira apanha momento íntimo de Liliana e Fábio: «O primeiro beijo foi em direto?»
Dois às 10
Há 3h e 16min
Em direto, Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio na cama: «Isto é um beijo?»
Dois às 10
Há 3h e 26min
TVI Jornal - 7 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 27min
Bebé bate com cabeça no chão ao nascer nas urgências. Pai explica como tudo aconteceu
Dois às 10
Há 3h e 48min
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido
Novelas
5 out, 11:17
Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer
Novelas
4 out, 11:27
Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade
Novelas
Ontem às 15:56
Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?
Novelas
Ontem às 14:21
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento
Novelas
Ontem às 15:29
Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri
Novelas
Ontem às 09:25