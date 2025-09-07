TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI Jornal - 7 de setembro de 2025
Ontem às 12:58
Com Estela Machado e João Fernando Ramos.
Mais Vistos
Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão
Big Brother
Há 3h e 7min
1
Nuno Eiró transforma pátio de casa e mostra o antes e depois: «Cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal»
Big Brother
6 set, 17:10
2
Ainda se lembra? Entrou na Casa dos Segredos há quase 15 anos e agora viveu um casamento de sonho. Eis as imagens
Big Brother
Ontem às 18:31
3
Mãe entregou filha bebé para adoção, quando tinha 16 anos. Quis o destino que décadas depois se reencontrassem
V+ TVI
5 set, 14:20
4
De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou
Big Brother
Ontem às 18:39
5
Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens
Big Brother
19 ago, 14:12
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia
Dois às 10
5 set, 12:55
Jéssica vê imagens polémicas de Catarina Miranda com nojo de si e confronta-a na sala
Big Brother
Há 3h e 53min
Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?»
Big Brother
Há 1h e 22min
Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos
Dois às 10
5 set, 14:10
As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»
Big Brother
Há 1h e 47min
«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes
Novelas
5 set, 13:53
TVI PLAYER
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
Big Brother
Há 1h e 46min
Clima tenso no Especial! Tia de Afonso Leitão responde a Márcia Soares: «Não venho aqui para...»
Big Brother
6 set, 22:10
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
Big Brother
Há 1h e 21min
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera
Big Brother
Há 1h e 11min
Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?»
Big Brother
Há 1h e 22min
Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»
Big Brother
Há 2h e 3min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Jornal Nacional - 7 de setembro de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 7 de setembro de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 7 de setembro de 2025
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 7 de setembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Em Família - 7 de setembro de 2025
Em Família
Ontem às 11:15
Missa - Igreja Matriz São João - 7 de setembro de 2025
Missa
Ontem às 10:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento
Novelas
4 set, 11:39
Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo
Novelas
5 set, 09:01
A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos
Novelas
5 set, 10:51
"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'
Novelas
5 set, 12:14
"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa
Novelas
5 set, 11:28
Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos
Novelas
5 set, 09:58