Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

TVI Jornal – 8 de dezembro de 2025

Há 3h e 14min
TVI Jornal – 8 de dezembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

08:00

Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»

Dois às 10
Hoje às 11:39
1

«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses

V+ TVI
5 dez, 15:38
2

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades

V+ TVI
5 dez, 20:29
3
06:43

A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados

Secret Story
Hoje às 00:38
4
12:08

Cláudio Ramos fala sobre Bruna: «Teve, desde o primeiro dia, arrogância intelectual»

Dois às 10
Hoje às 10:22
5
02:05

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Secret Story
Ontem às 22:16
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
Hoje às 00:17

Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem

V+ TVI
Há 3h e 40min

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Dois às 10
5 dez, 15:55

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Dois às 10
5 dez, 15:22

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades

V+ TVI
5 dez, 20:29

TVI PLAYER

Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Dois às 10 – A reação de Bruna ao segredo de Pedro e Marisa

Dois às 10
Hoje às 09:50

A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados

Secret Story
Hoje às 00:38

Incrédula com o facto de Pedro e Marisa serem casados, Bruna afirma: «Não sei como é que um casal se permite àquilo»

Dois às 10
Hoje às 11:58

A ferver: Leandro confronta Liliana por causa de roupa íntima e discussão explode

Secret Story
Há 1h e 46min

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Secret Story
Ontem às 22:16
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal – 8 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 14min

Incrédula com o facto de Pedro e Marisa serem casados, Bruna afirma: «Não sei como é que um casal se permite àquilo»

Dois às 10
Hoje às 11:58

Bruna reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Perturba-me eles serem marido e mulher»

Dois às 10
Hoje às 11:58

Em lágrimas, Bruna abre o coração: «Escolher ver a vida com pessimismo, para mim, facilita»

Dois às 10
Hoje às 11:54

Bruna reage, incrédula, a imagens que ainda não tinha visto na casa

Dois às 10
Hoje às 11:50

Após atirar críticas a Bruna, Cláudio Ramos dirige-se à ex-concorrente e diz: «Vou-te provocar»

Dois às 10
Hoje às 11:48
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

Novelas
5 dez, 09:59

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Novelas
5 dez, 12:58

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Novelas
5 dez, 10:19

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

Novelas
5 dez, 15:54

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58