TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI Jornal - 8 de fevereiro de 2026
Hoje às 12:58
Com João Fernando Ramos.
Mais Vistos
01:15
Instrutor Chefe Joaquim incomodado com conversa dos recrutas ao almoço: «A partir de hoje...»
1ª Companhia
Hoje às 13:15
1
02:22
A resposta do Comandante Moutinho ao pedido insólito de Filipe Delgado
1ª Companhia
Hoje às 09:16
2
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
3
Nunca houve um momento assim! Instrutor Marques fica de queixo no chão ao ouvir «piropos» de Filipe Delgado
1ª Companhia
6 fev, 15:44
4
Afinal, Georgina Rodríguez não é a mãe afetuosa que diz ser para Cristianinho? Imagens revelam a verdade
V+ TVI
30 jul 2025, 11:17
5
Vítimas do mau tempo nunca pensaram ter estes famosos das novelas a reerguer as suas casas
V+ TVI
6 fev, 09:46
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 23:23
Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»
Dois às 10
6 fev, 14:54
O Comandante já fez a escolha: Medalha de Bravura e Resiliência foi entregue a estas recrutas
1ª Companhia
Ontem às 23:35
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade
1ª Companhia
6 fev, 09:52
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
5 fev, 18:22
«Já fui traída várias vezes»: Atriz famosa confessa desilusão no amor e pede que não a deixem casar-se outra vez
V+ TVI
6 fev, 11:57
TVI PLAYER
1ª Companhia - Gala - 7 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
Imperdível! Marta Cardoso revela resultado do teste de gravidez de Noélia
1ª Companhia
Ontem às 19:39
A Protegida - Óscar e Isabel entram em choque absoluto
A Protegida
Hoje às 00:00
Melhoria do estado do tempo no domingo será passageira: nova tempestade chega a Portugal na segunda
TVI Jornal
Ontem às 14:12
A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado
1ª Companhia
6 fev, 15:55
Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco
Amor à Prova
6 fev, 21:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI Jornal - 8 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Querido Mudei a Casa - 8 de fevereiro de 2026
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10
Em Família - 8 de fevereiro de 2026
Em Família
Hoje às 11:15
Missa - Igreja do Convento de Santo António dos Capuchos - 8 de fevereiro de 2026
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 8 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Vai ou Racha - 8 de fevereiro de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 00:25
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante
Novelas
6 fev, 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
6 fev, 09:41
Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»
Novelas
6 fev, 16:07
Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»
Novelas
5 fev, 17:05
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
5 fev, 18:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara
Novelas
6 fev, 10:25