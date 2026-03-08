TVI PLAYER
TVI Jornal - 8 de março de 2026
Hoje às 12:58
Com João Fernando Ramos.
Mais Vistos
00:22
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
1ª Companhia
Há 3h e 48min
1
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Secret Story
Ontem às 16:26
2
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
1ª Companhia
11 fev, 16:29
3
É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial
Secret Story
Ontem às 15:33
4
Hélder Teixeira, ex-concorrente do Big Brother
Secret Story
Ontem às 15:23
5
Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração
Novelas
3 mar, 16:11
6
EM DESTAQUE
Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»
Dois às 10
6 mar, 10:08
«Apenas um beijo técnico» Catarina fica perturbada com comentário de Norberto, após noite quente
Secret Story
Há 43 min
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
6 mar, 10:56
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»
Secret Story
6 mar, 09:54
Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível
Novelas
5 mar, 14:47
O gesto de amor de João Monteiro para Cristina Ferreira que está a encantar: «Acho lindo»
V+ TVI
6 mar, 14:12
TVI PLAYER
Hélder desaba em lágrimas num momento delicado
Secret Story
Ontem às 22:13
A Protegida - Gonçalo fala demais e deixa JD em pânico
A Protegida
Hoje às 00:00
Amor à Prova: Carlos droga Simone e passa a noite com ela
Amor à Prova
5 mar, 22:25
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite
Secret Story
Há 1h e 22min
Sanção de peso. Sara é nomeada diretamente pela Voz após revelar pistas sobre o segredo
Secret Story
Há 57 min
Simply The Best - O Melhor dos Melhores - Estreia
Simply The Best - O Melhor dos Melhores
Ontem às 21:30
A ACONTECER
Funtástico - 8 de março de 2026
Funtástico
Hoje às 14:20
«Até vou aplaudir de pé»: João Patrício deixa concorrente em lágrimas
Simply The Best - O Melhor dos Melhores
Hoje às 10:37
Missa - Dia de S. João de Deus, Padroeiro dos Hospitais, dos Doentes e dos Profissionais de Saúde
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 8 de março de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Vai ou Racha - 8 de março de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 01:45
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz
Novelas
5 mar, 09:04
Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada
Novelas
6 mar, 10:50
“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha
Novelas
6 mar, 16:44
Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»
Novelas
6 mar, 15:09
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado
Novelas
6 mar, 09:59
