TVI Jornal - 8 de setembro de 2025
Hoje às 12:58
Com Lurdes Baeta.
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
Big Brother
Hoje às 09:57
1
02:56
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
Big Brother
Hoje às 00:56
2
Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão
Big Brother
Ontem às 23:10
3
02:11
Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta
Big Brother
Hoje às 08:15
4
Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer
Big Brother
Hoje às 10:49
5
As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»
Big Brother
Hoje às 00:30
6
Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo
Big Brother
Há 2h e 58min
Método 12-3-30: a nova tendência do Tiktok que promete perda de peso
Dois às 10
Há 2h e 55min
Vem aí em «A Fazenda»: Ary e Ivandro vão ajudar Daniela e já têm um plano
Novelas
Hoje às 09:27
Cristiano Ronaldo e Gerogina Rodríguez vão mesmo casar? Esta pode ser a prova que todos esperavam
V+ TVI
5 set, 17:40
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
Big Brother
Hoje às 09:57
Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém
Dois às 10
Hoje às 11:06
TVI PLAYER
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 00:31
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se
Big Brother
Há 2h e 53min
Big Brother - Gala - 7 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado
Big Brother
Hoje às 12:45
Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo
Big Brother
Há 1h e 29min
Cristiano Ronaldo empurra fã. Este é o momento polémico que está a explodir nas redes sociais
V+ Fama
Hoje às 12:44
Histórico psiquiátrico ou dom de premonição?
A Sentença
Há 1h e 32min
TVI - Em cima da hora - 8 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 20min
Bebé encontrado sem vida em casa com corda à volta do pescoço
Dois às 10
Há 3h e 46min
Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido»
Dois às 10
Hoje às 13:23
Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»
Dois às 10
Hoje às 13:09
«Se a Miranda não estivesse ao lado dele, ia perder-se»: a opinião de Bruna sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Hoje às 13:07
Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida
Novelas
Hoje às 08:58
Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas
Novelas
6 set, 15:09
Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial
Novelas
Há 2h e 50min
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
Há 1h e 55min
Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»
Novelas
Há 58 min
Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar
Novelas
Hoje às 10:56