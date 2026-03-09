TVI PLAYER
Festas TVI
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
TVI Jornal - 9 de março de 2026
Há 2h e 34min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Secret Story
7 mar, 16:26
1
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
1ª Companhia
11 fev, 16:29
2
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»
Secret Story
Hoje às 00:08
3
07:12
Frase de Liliana gera o caos: Norberto levanta-se e, fora de si, Liliana faz o mesmo: «O meu marido aqui…»
Secret Story
Hoje às 01:24
4
Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público
Secret Story
Ontem às 23:56
5
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90 e foi pedida em casamento 10 vezes
V+ TVI
12 dez 2025, 17:50
6
EM DESTAQUE
Tensão até ao fim: Concorrentes em choque com expulsão na gala do Secret Story 10
Secret Story
Hoje às 00:21
Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada
Novelas
Hoje às 11:00
Marco Costa "foge" para o Algarve com companhia especial "Meu amor"
Dois às 10
Há 3h e 32min
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»
Secret Story
Hoje às 00:08
Aos 82 anos e com a vitalidade de 30: descobrimos o que este homem faz
Dois às 10
6 mar, 16:00
Todos as conhecem por Pimpinha e Isaurinha. Mas esses não são os nomes verdadeiros das filhas de Cinha Jardim
V+ TVI
Hoje às 11:00
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 8 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções
Secret Story
Há 56 min
Dois às 10 - Pedro e o processo da mudança de sexo
Dois às 10
Hoje às 09:50
No meio da propaganda há espaço para o amor: Catarina e Norberto trocam beijos apaixonados
Secret Story
Há 2h e 0min
Depois de apanhar Liliana a falar dela pelas costas, Diana Dora fica visivelmente abalada
Secret Story
Há 1h e 24min
O verniz estalou. Jéssica e Catarina entram em defesa da Diana Dora e viram-se contra Liliana
Secret Story
Há 1h e 9min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 9 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 32min
TVI Jornal - 9 de março de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 34min
Tudo sobre o caso macabro do jovem esquartejado! Enfermeira homicida detida
Dois às 10
Há 2h e 39min
Pais de Rodrigo acreditam no impossível e lançam pedido de ajuda: «Ainda vai conseguir muitas coisas»
Dois às 10
Há 3h e 30min
O destino roubado ao pequeno Rodrigo - Perdeu a marcha, mas os amigos não o deixam para trás: «Passou a jogar à baliza»
Dois às 10
Há 3h e 31min
«A doença não espera»: Pais de Rodrigo temem o pior e lançam apelo desesperado no «Dois às 10»
Dois às 10
Há 3h e 37min
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi
Novelas
Hoje às 10:57
Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador
Novelas
Hoje às 09:42
Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada
Novelas
Hoje às 11:00
“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo
Novelas
Há 1h e 16min
Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico
Novelas
7 mar, 10:23
«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal
Novelas
Ontem às 16:31