TVI Jornal - 9 de outubro de 2025

Há 2h e 25min
TVI Jornal - 9 de outubro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

EM DESTAQUE

Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio: «Qual é a ideia desta miúda?»

Secret Story
Há 1h e 33min

Vem aí em «A Fazenda»: Pelo filho, Ary toma uma drástica decisão

Novelas
Hoje às 10:23

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Dois às 10
Hoje às 09:23

Eu e o meu marido casámos virgens aos 31 anos: "As mãos tremiam, o coração batia depressa, cada toque era uma revelação"

V+ TVI
Hoje às 09:42

Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre

Secret Story
Há 2h e 27min

Lembra-se do Tiago, dos Morangos com Açúcar 1? Hoje vive fora de Portugal e ganha prémios internacionais

V+ TVI
Hoje às 11:19

Secret Story - Extra - 8 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente

Secret Story
Há 2h e 34min

Secret Story - Especial - 8 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Cristina Ferreira assume posição em relação a Liliana: «Prefiro dar a mão»

Dois às 10
Hoje às 10:28

A Protegida: Gina não perdoa a traição de Nuno

A Protegida
Ontem às 23:30

Vera admite insegurança em relação a Dylan: «Às vezes deve-se esquecer que tenho filhas»

Secret Story
Há 36 min
A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 9 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 23min

«Avô» abusou de «neta» durante três anos. Foi descoberto depois de a menina se mutilar

Dois às 10
Há 1h e 59min

TVI Jornal - 9 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 25min

Funcionária terá fechado aluno autista numa arrecadação. Criança foi encontrada às escuras e a chorar

Dois às 10
Há 2h e 49min

Filha de Ana esteve entre a vida e a morte: «Não se movia, não falava, não reconhecia ninguém, nem a mim»

Dois às 10
Há 3h e 33min

Com apenas 16 anos, Bruna Rafaela sofreu grave acidente de viação: «Morri e voltei a renascer»

Dois às 10
Há 3h e 43min
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel

Novelas
Hoje às 08:59

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
Hoje às 10:10

Vem aí em «A Protegida»: Benedita recebe sinais do além do que está por vir

Novelas
Hoje às 09:58

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Novelas
Ontem às 14:49

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

Novelas
Ontem às 15:27

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

Novelas
Ontem às 09:20