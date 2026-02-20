Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI volta a unir um dos casais mais mediáticos do canal há 20 anos

Há 1h e 43min
TVI volta a unir um dos casais mais mediáticos do canal há 20 anos - TVI

No “Parabéns, TVI”, celebramos duas décadas de memórias televisivas com um reencontro que promete emocionar! Formaram um dos casais mais icónicos da estação: há 20 anos encantaram-nos como Joana e Pipo em “Morangos com Açúcar”, e hoje voltam a cruzar caminhos na novela “Terra Forte” como Flor e António. Nesta tarde especial, recebemos com entusiasmo Benedita Pereira e João Catarré para relembrar histórias, partilhar curiosidades e brindar à magia da televisão que continua a unir gerações.

