TVI volta a unir um dos casais mais mediáticos do canal há 20 anos

Há 1h e 43min

No “Parabéns, TVI”, celebramos duas décadas de memórias televisivas com um reencontro que promete emocionar! Formaram um dos casais mais icónicos da estação: há 20 anos encantaram-nos como Joana e Pipo em “Morangos com Açúcar”, e hoje voltam a cruzar caminhos na novela “Terra Forte” como Flor e António. Nesta tarde especial, recebemos com entusiasmo Benedita Pereira e João Catarré para relembrar histórias, partilhar curiosidades e brindar à magia da televisão que continua a unir gerações.