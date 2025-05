Um a prova sobre bananas (mas pouco)... e muito contacto físico

Hoje às 11:24

Na primeira prova do Star Park desta semana, um elemento de cada dupla ouvia o Diogo Amaral a dar instruções em grego, com a palavra “banana” a repetir-se constantemente, deixando-os completamente confusos sem perceber o que era suposto fazer. Depois, o segundo elemento recebia novas instruções do Diogo, que finalmente revelava o verdadeiro objetivo: tocar no colega de equipa o maior tempo possível, sem que ele desconfiasse.

Num parque de estacionamento subterrâneo ou numa oficina, três equipas de duas celebridades entram numa competição única onde a criatividade, a destreza e a rapidez são postas à prova em desafios imprevisíveis e cheios de humor.

As provas são conduzidas pelo Chefe da Oficina, um especialista exigente que não deixa escapar nada, enquanto a apresentação está a cargo de um apresentador irreverente e provocador, pronto a apimentar a competição com comentários afiados e momentos hilariantes.

Em cada episódio, as equipas enfrentam três rondas, sendo a de menor pontuação eliminada. As duas restantes disputam um confronto direto por um lugar na semifinal. Na final, as três melhores equipas competem em provas ainda mais exigentes e divertidas para alcançar a vitória.

Com desafios absurdos, comédia garantida e uma competição cheia de surpresas, Star Park promete deixá-lo a rir às gargalhadas todas as semanas.