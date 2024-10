Um acidente fez Francisco repensar a vida e voltar à profissão de palhaço

Há 50 min

Eduardo Robalo, cineasta e o mais novo de três irmãos, decidiu prestar uma sentida homenagem ao seu pai, Francisco Robalo, através da curta-metragem O Palhaço que há em nós. Este projeto cinematográfico é muito mais do que uma simples obra de ficção; é um tributo à vida e à carreira do pai, que há mais de 30 anos se dedica à arte de fazer os outros sorrir na pele do palhaço Faísca. Para Eduardo, o filme não só eterniza o legado de Francisco, como procura trazer à luz o talento de um homem cuja vida profissional, na sua opinião, merecia maior projeção.