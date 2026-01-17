Um amor que nem o cancro conseguiu apagar - A homenagem ao marido que partiu e às filhas que ficaram

Há 1h e 25min

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Vânia e Rui. Rui foi diagnosticado com um cancro no pâncreas, uma doença avassaladora que o levou em apenas alguns meses. Com a sua partida, o mundo de Vânia desmoronou-se. Seguiu-se um período de luto profundo, marcado por noites sem fim e uma angústia que parecia não ter saída.

No momento em que Vânia sentiu que já não conseguia respirar, foi no amor das suas duas filhas que encontrou o oxigénio necessário. Elas tornaram-se a luz no meio da escuridão, dando-lhe o motivo e a força para se levantar todos os dias. O amor que Rui deixou multiplicou-se nas filhas, que serviram de âncora para a mãe.