Um ano após o "Sim", a luta pela vida: O amor de Rui e Fernando à prova do cancro

Há 2h e 27min

No «Momento Certo», a história de Rui e Fernando é um testemunho de que nunca é tarde para recomeçar, mas também de que o amor se prova nos momentos mais sombrios. Ambos com passados semelhantes — casamentos anteriores e filhos — encontraram um no outro uma cumplicidade inesperada que rapidamente floresceu em amor. Decidiram unir as suas vidas e casaram-se, celebrando uma nova etapa de felicidade.

Contudo, a alegria do primeiro ano de casados foi abruptamente interrompida. Fernando foi diagnosticado com cancro da próstata, uma doença que se espalhou e agravou o seu estado de saúde rapidamente. Num curto espaço de tempo, a dinâmica do casal mudou: o companheiro de vida tornou-se o cuidador a tempo inteiro.

Apesar da gravidade do diagnóstico, a narrativa não é apenas sobre a dor, mas sobre a coragem. Fernando enfrenta cada tratamento com uma força admirável, enquanto Rui faz questão de celebrar essa bravura todos os dias. Para eles, o "na saúde e na doença" não é apenas uma promessa de altar, mas uma realidade vivida com uma entrega absoluta.