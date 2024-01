Um ano e 4 meses depois, o funeral da portuguesa assassinada e desmembrada ainda não foi feito: «Sinto-me completamente destruído»

Há 2h e 52min

No «Dois às 10», recordámos o caso de Diana Santos, de 40 anos, que foi assassinada, depois de alegadamente se ter envolvido numa rede de casamentos arranjados. Terá sido degolada e depois desmembrada. O corpo foi espalhado em França e na Alemanha. Um ano e quatro meses depois do crime a família finalmente teve permissão para recolher os restos mortais. Francisco, filho de Diana, recorda como era a mãe. Conta ainda o pouco que sabe do crime que a vitimou. Diana terá sido degolada e o corpo desmembrado e depois espalhado em França e Alemanha. Um ano e quatro meses depois o funeral ainda não foi feito.