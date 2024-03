Há 1h e 32min

No «Goucha», recebemos Vina Ribeiro, que conquistou o quinto lugar na final do 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada faz o balanço da sua participação. Goucha confronta a ex-concorrente sobre a intensidade deste reality show e as sucessivas desistências dos concorrentes: Francisco Monteiro, Miguel Vicente, etc. Vina Ribeiro comenta esse facto e mostra-se surpreendida.