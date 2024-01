Um cigarro levou uma família perder tudo: «Ficamos sem nada. Explodiu tudo»

Há 2h e 42min

No «Dois às 10», Tânia Ferreira recorda o dia 18 novembro em que se levantou com a casa a arder. Vivia ali há 36 anos, cresce lá sempre, foi o que os pais construíram. O irmão é esquizofrénico e teve uma recaída. Nesse dia adormeceu com um cigarro na mão e tudo aponta que esse tenha sido o motivo da casa ter ardido. Apesar disto Tânia não condena o irmão