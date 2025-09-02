Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Sentença

Um coração, dois destinos: sonhos levam a investigação reaberta

Há 2h e 5min
Um coração, dois destinos: sonhos levam a investigação reaberta - TVI

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Processo Desarquivado». Após receber um transplante cardíaco, Amélia Cabrita começou a ter sonhos perturbadores e acabou por descobrir que o coração vinha de uma vítima de acidente de viação. Convencida de que os sonhos revelavam algo mais, levou-os à PJ, que reabriu o processo. No centro da investigação surge Felício Nascimento, conhecido da vítima, que já tinha sido ilibado por falta de provas.

A Sentença

16:02

Quando a herança se transforma em guerra de família

A Sentença
Ontem às 17:07
22:32

Ato solidário resulta em despedimento inesperado

A Sentença
13 ago, 15:58
15:43

Passageiro tenta assaltar taxista... e acaba no hospital

A Sentença
12 ago, 18:25
45:10

«Já não sei mais o que hei de fazer»: João Patrício vê-se obrigado a colocar ordem no tribunal

A Sentença
11 ago, 16:37
18:45

Metade de herança milionária vai para empregada... e família não aceita

A Sentença
8 ago, 16:46
