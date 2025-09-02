Um coração, dois destinos: sonhos levam a investigação reaberta

Há 2h e 5min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Processo Desarquivado». Após receber um transplante cardíaco, Amélia Cabrita começou a ter sonhos perturbadores e acabou por descobrir que o coração vinha de uma vítima de acidente de viação. Convencida de que os sonhos revelavam algo mais, levou-os à PJ, que reabriu o processo. No centro da investigação surge Felício Nascimento, conhecido da vítima, que já tinha sido ilibado por falta de provas.