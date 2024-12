Há 3h e 12min

Paulo Portas analisa os mais recentes desenvolvimentos na guerra na Ucrânia e começa por destacar as três derrotas de Vladimir Putin, como o ataque em plena Moscovo. No seu espaço de comentário semanal, fala ainda do papel determinante que os EUA têm neste conflito e em todos os outros, uma vez que assim que sair de cena, a Europa terá de aprender a lidar sozinha.