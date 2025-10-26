Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Um escudo de amor: A família que fez da adversidade uma festa

Hoje às 08:44
No «Momento Certo», conhecemos a história de Sandra. 

Diz-se que não devemos baixar perante as adversidades. Foi o que fez a Sandra. Esta mulher é um verdadeiro exemplo de força e determinação! Aos dois anos foi diagnosticada com paralisia cerebral. Mas isso não foi impedimento nem para Sandra, nem para os pais, de viverem uma vida digna e, mais do que isso, feliz. Os três uniram forças, puseram o amor à frente de tudo, e ultrapassaram os obstáculos que as limitações de Sandra lhe trouxeram. Mesmo as ameaças externas batiam na

carapaça desta família. Durante anos, Sandra foi vítima de bullying na escola. Chegou a sofrer sozinha, em silêncio, pois sabia que era “diferente”. Mas não aos olhos de Tânia e Sandro, que sempre a trataram como uma pessoa tão capaz como todos nós! E a prova disso é que hoje está aqui. Casada, com um emprego e com uma vida realizada ao lado daqueles que a amam. Chegou o momento de a conhecermos!

