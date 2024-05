Um mergulho no mar deixou António numa cadeira de rodas - Veja a conversa completa

Há 1h e 18min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de António, que começa por contar que estava na praia com a água pela cintura quando decidiu mergulhar. Não segurou bem o pescoço e fez várias lesões na cervical e medula que o deixaram tetraplégico. A vida de António mudou para sempre e sente que perdeu um pouco da filha, o que o deixa emocionado. Hoje vive com a mãe, porque não tinha mais ninguém que o ajudasse.