Há 31 min

No «Goucha», recebemos o ator Carlos Areia, companheiro de Rosa Bela, concorrente do «Dilema». O nosso convidado recorda a infância, com um pai ausente e uma mãe que faleceu de forma muito precoce. O ator tinha apenas dois anos de idade. O pai, com o desgosto, fugia, bebia, perdia os empregos e desaparecia de casa. O ator conta que cresceu assim sem pais e a saltar de casa em casa.