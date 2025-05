"Um passageiro que pretenda viajar com uma pequena bagagem de mão vê cobrado um suplemento" - e isso pode custar 75 euros, alerta a DECO

Hoje às 08:48

Os bilhetes de avião vão ficar mais caros, um aumento que chega à boleia das taxas comerciais aplicadas por Donald Trump, mas também à imposição de Bruxelas para que os trajetos mais curtos sejam mais sustentáveis. Teresa Rosário, jurista da Deco, explica que a entidade portuguesa de defesa do consumidor é uma das 12 organizações de consumidores que pede a Bruxelas o fim das taxas para as bagagens de mão, exigindo uma investigação, defendendo que em causa está uma violação do entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia, que considerou que a bagagem de mão não pode ser alvo de tarifas extra desde que cumpra critérios razoáveis de dimensões, peso e segurança.