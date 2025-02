Um pedido simples, uma recusa chocante: Clotilde leva os vizinhos a tribunal

Há 1h e 18min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Espaço reservado».

Clotilde vive num prédio na capital onde existe também uma garagem coletiva. Com um filho doente e a necessitar com regularidade assistência médica, Clotilde chegou a acordo com os vizinhos para que o espaço logo depois à entrada da garagem ficaria livre para as ambulâncias terem espaço e acesso imediato, contudo, isto não tem acontecido.

Clotilde diz que a vizinha Eduarda e outros vizinhos têm usado o espaço como estacionamento, recordando um episódio recente em que a assistência demorou devido ao facto da entrada estar bloqueada.

Clotilde propôs, em reunião de condomínio, multas para quem usasse o espaço para estacionamento ou a sinalização especial para lugar de emergência. A proposta não foi aceite e, por isso, vem a tribunal pedir que fique registado em tribunal.