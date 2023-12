Um projeto que já conseguiu integrar 300 pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Hoje às 11:21

No «Dois às 10», visitámos a Valor T, local de trabalho da Cátia. Esta explica que não pode ser médica, servir às mesas e conduzir, mas pode fazer outros trabalhos. Licenciou-se na área social e, após um ano e meio a procurar emprego, conseguiu na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ingressou este projeto ainda ele estava a ser delineado. Refere que no fundo são uma agência de empregabilidade de pessoas com deficiência e que o papel dela é fazer a ponte entre candidatos e entidades empregadoras.