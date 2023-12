Um trauma e o medo de vomitar provoca ataques de pânico e ansiedade a Helena

Há 1h e 12min

No «Goucha», Helena Ribeiro recorda momentos extremos em que estes ataques têm afetado a sua vida ao longo de quase três décadas. Descreve com a sua situação configura uma anorexia atípica e difícil de diagnosticar as razões que a levaram a esta fase.