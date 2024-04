Uma história de choque e superação - «Entregou-me o copo e vejo que eram os dedos da minha filha» - Veja a conversa completa

Há 2h e 58min

No «Dois às 10», conhecemos a história da família de Abelo e Elvira Jesus. Abelo, Elvira e a filha Inês, relembram o dia do acidente que lhes mudou a vida. Pai e filha tiveram um acidente de mota, Inês recorda que pensou que o pai ia morrer. Abelo ficou com a perna esquerda amputada e Inês perdeu dois dedos do pé esquerdo. Elvira recorda o choque que foi quando viu os dedos da filha num copo. Abelo afirma que nunca se revoltou focou-se apenas em soluções e fala de como superou o acidente através do desporto e de como ajuda as pessoas com incapacidades motoras.