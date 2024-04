Uma infância marcada pelos maus-tratos: «Dá-me um empurrão e diz: não sou tua mãe, a tua mãe era uma alcoólica»

Há 31 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Lídia Linda, que tem uma vida marcada pelo abandono e a violência. Começou por ser abandonada pela mãe à porta da casa de um casal rico, e este entregou-a a uma instituição. Após a vivência na instituição, Lídia foi adotada e sofreu maus-tratos às mãos dos pais adotivos. Em estúdio, a nossa convidada recorda a violência que marcou a sua infância: primeiro na instituição, onde era acordada com urtigas, e isso traumatizou-a. Já na casa dos pais adotivos, a mãe e o pai batiam-lhe tanto, que ficou com uma cicatriz até hoje. Lídia admite que era uma criança infeliz e recorda quando descobriu que era adotada.