Há 1h e 44min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de uma mulher degolada e esfaqueada na barriga até à morte pelo companheiro. O filho de 14 anos assistiu a tudo. Partilhamos entrevista com amigo do casal.

O homem entregou-se na esquadra da PSP.