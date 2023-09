Há 1h e 23min

No «Dois às 10», Lourenço Madureira Miguel conta que vive há três anos e meio com uma doença rara. Uma operação aparentemente sem risco provocou-lhe um trauma físico. Começou com dores insuportáveis e o próprio cérebro começou a “desligar” os membros. Lourenço vai perdendo a mobilidade, mas continua a ver a vida de forma positiva.