Uma rinoplastia, um resultado chocante e um processo em tribunal

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Beleza, a quanto obrigas». Federico decidiu fazer uma rinoplastia para agradar à companheira e escolheu uma clínica dirigida por Margarida, conhecida da namorada e onde poderia beneficiar de um desconto na intervenção. No dia marcado, assinou um termo de responsabilidade e avançou com a operação, confiante de que tudo correria bem. No entanto, o resultado ficou muito aquém do esperado e Federico acabou por descobrir que o profissional que realizou a cirurgia não era médico. Margarida defende-se com o termo assinado pelo paciente e garante que desconhecia a falta de qualificações do colaborador. Sem entendimento entre as partes, Federico recorre agora ao tribunal e exige uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais.