A Sentença

Uma rinoplastia, um resultado chocante e um processo em tribunal

Há 3h e 48min
Uma rinoplastia, um resultado chocante e um processo em tribunal

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Beleza, a quanto obrigas». Federico decidiu fazer uma rinoplastia para agradar à companheira e escolheu uma clínica dirigida por Margarida, conhecida da namorada e onde poderia beneficiar de um desconto na intervenção. No dia marcado, assinou um termo de responsabilidade e avançou com a operação, confiante de que tudo correria bem. No entanto, o resultado ficou muito aquém do esperado e Federico acabou por descobrir que o profissional que realizou a cirurgia não era médico. Margarida defende-se com o termo assinado pelo paciente e garante que desconhecia a falta de qualificações do colaborador. Sem entendimento entre as partes, Federico recorre agora ao tribunal e exige uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais.

A Sentença

12:20

Grávido sem estar grávido? Caso insólito chega a tribunal

A Sentença
26 fev, 17:49
17:20

Perdeu o filho de vista por segundos… e agora pede indemnização ao quem o salvou

A Sentença
25 fev, 16:39
11:46

Humor político ou ataque pessoal? Disputa eleitoral chega à Justiça

A Sentença
24 fev, 16:37
14:06

Ganhou a lotaria com o dinheiro dos outros — agora enfrenta a justiça

A Sentença
19 fev, 16:26
17:30

Demitida por ser pontual? O estranho caso da funcionária que chegava cedo demais

A Sentença
16 fev, 16:48
Atriz de 42 anos encontrada morta, após sair de casa para se encontrar com uma «velha amiga»

V+ TVI
Hoje às 11:29
1

Foi casada com um homem, mas hoje é feliz ao lado de uma mulher: atriz que tem brilhado na TVI vive nova fase pessoal

V+ TVI
Hoje às 14:45
2

Atriz polaca Magdalena Majtyka encontrada morta numa floresta

V+ TVI
Hoje às 11:19
3

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Secret Story
Hoje às 12:50
4

Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas

V+ TVI
10 nov 2025, 00:00
5

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Secret Story
22 fev, 22:00
6
Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Secret Story
Hoje às 12:50

Diogo Valsassina quebra silêncio sobre relação com Ana Guiomar

V+ Fama
Hoje às 12:19

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Dois às 10
Hoje às 13:00

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Secret Story
Há 3h e 23min

Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores

Novelas
Há 2h e 44min

«Estou de rastos»: Diogo Amaral revela momento difícil após dias de grande tensão

Novelas
Há 3h e 44min

Amor à Prova: O casamento de Luz e Vítor chega ao fim

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Terra Forte: Vivi já foi localizada e deve estar em perigo

Terra Forte
Ontem às 23:25

Criança de quatro anos morre atropelada no Algarve

TVI Jornal
Hoje às 13:03

Sessão fotográfica com modelos nuas gera polémica na Madeira

TVI Jornal
Hoje às 14:51

Secret Story - Extra - 12 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:20

Secret Story - Especial - 11 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50
Uma rinoplastia, um resultado chocante e um processo em tribunal

A Sentença
Há 3h e 48min

A Sentença
Há 3h e 48min

TVI - Em cima da hora - 12 de março de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 12 de março de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Dois às 10
Hoje às 12:19

O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento

Dois às 10
Hoje às 11:50

Diário da Manhã - 12 de março de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 11:41
Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Novelas
Hoje às 11:10

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Novelas
Hoje às 11:07

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

Novelas
Ontem às 16:33

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

Novelas
Ontem às 16:15

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Novelas
Ontem às 15:48

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Novelas
Ontem às 09:42