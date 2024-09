Uma transformação inacreditável!

Há 1h e 36min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Fátima Almeida. Fátima está prestes a passar por uma transformação visual completa. Com 57 anos, revela que se vê com uns 87, devido aos efeitos do envelhecimento acelerado pelo tabaco, que fuma desde os 12 anos, e pela perda significativa de peso – 50 quilos. Explica ainda que o emagrecimento causou flacidez extrema no corpo, deixando o rosto e outras áreas bastante caídas. As especialistas LMR explicam que o objetivo é dar um ar muito mais jovem, rejuvenescer, reposicionar as estruturas e remover o excesso de pele. No rosto, Fátima vai passar por um lifting facial que ajudará a reposicionar a pele e a devolver o contorno do pescoço. Serão ainda realizados preenchimentos com gordura para restaurar o volume e uma blefaroplastia para corrigir as pálpebras caídas.Contudo, a transformação não se limita ao rosto. Fátima vai receber implantes 30% mais leves para que a pele os consiga suportar durante mais tempo, garantindo um resultado estético mais duradouro. “Não gosto da mama de todo, nem um bocadinho”, desabafa Fátima. Outro ponto crucial na transformação de Fátima é a saúde dentária. Com uma história marcada pela perda precoce de dentes(12 anos), devido a medicação, Fátima descreve o impacto que a falta de dentes teve na sua vida, causando receio, vergonha e dificuldade em mastigar. “Aos 57 anos, é possível voltar a sorrir”, garantem os especialistas, que estão a preparar novas próteses. Por fim, a transformação de Fátima inclui também uma mudança no cabelo, algo que sempre evitou devido ao receio de cortes. Anabela Pereira assegura que, com os cuidados certos, o cabelo pode recuperar e voltar a crescer de forma saudável. Esta transformação não é apenas uma mudança estética; é um renascimento para Fátima, que espera reconectar-se com uma versão mais confiante e rejuvenescida de si mesma.