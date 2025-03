Uma verdadeira 'embrulhada'! Amigo de longa data de Marco Paulo comenta as últimas polémicas sobre a herança de Marco Paulo

Há 2h e 52min

No «Goucha», recebemos Telmo Miranda, que vai cantar temas do Marco Paulo no espetáculo Tributo - «Maravilhoso Coração» - dia 18 marco no Capitólio, em Lisboa.

O cantor recorda 10 anos de amizade e de duetos em palco sendo que este espetáculo resulta de uma das vontades do Marco Paulo para perpetuar o seu legado.

Desde a infância que Telmo Miranda mostrou dom para o espetáculo e com o apoio da família teve formação na música. Pertenceu ao coro da Gulbenkian, mas também pertenceu a bandas emblemáticas como o «Sétimo Céu» ou o «Xanadu». Paralelamente à carreira de cantor, Telmo Miranda fez dobragens e trabalhos como ator.

Em estúdio, o nosso convidado fala-nos da última fase de vida de Marco Paulo, sendo que este atravessou 30 anos de luta contra o cancro. Cinco tumores e um princípio de AVC, marcaram estes últimos anos do falecido cantor. Telmo Miranda recorda o momento em que Marco Paulo se apercebeu que o fim estaria perto.

Questionado por Manuel Luís Goucha, o cantor revela se a família de Marco Paulo apoiou ou não este projeto tributo, e fala-nos destes últimos tempos mais conturbados, que envolvem o nome do falecido cantor e a sua herança.

