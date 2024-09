Uma vida marcada pelos abusos sexuais: «Ainda criança, um homem colocava-me sentada nas suas pernas...»

Há 1h e 49min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Maria de Fátima Mascarenhas. Maria tem 69 anos, e nasceu e vivei em Moçambique. Viveu num colégio de órfãos e aos 18 anos, foi violada e obrigada a fazer um aborto. Nos anos 70, fugiu para Portugal, rumou à Suíça onde chegou a começar uma carreira como modelo. Casou, mas divorciou-se logo de seguida devido à violência doméstica. Mais tarde, descobriu pouco tempo depois que não conseguiria ter filhos devido ao aborto, mas acabou por engravidar e casar-se com Markus, seu marido há 30 anos. Foi diagnosticada com um cancro, que superou e regressou a Portugal, em 2020. Hoje, é uma mulher feliz é um sucesso nas redes sociais e é modelo em 2 agências. Esta mulher de fibra escreveu as suas memórias num livro que dá pelo nome de: ‘Retalhos de Uma Vida’. Em estúdio, a nossa convidada fala-nos da terapia a que foi submetida e do facto de ter escrito o livro com a sua história, que ainda demorou mais de três anos a concretizar.