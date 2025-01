Úrsula descobre traição depois do marido ter acidente de viação com a amante

Há 1h e 50min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Palavras acidentadas».

Ricardo não ganhou para o susto quando recentemente teve um acidente no qual um veículo entrou na autoestrada em contramão. O condutor do outro veículo teve de ser hospitalizado, mas Ricardo saiu ileso. Apesar de não ter tido culpa, viu o nome envolvido em falsas acusações publicadas nas redes sociais.

No dia a seguir, Ricardo foi informado pelo filho que estava a ser chamado de «velho assassino» nas redes sociais pela companheira do condutor do carro em contramão.



Úrsula recorda o choque de saber que o marido estava hospitalizado depois de um acidente grave. Impulsivamente, foi para as redes sociais depois do então marido ter dito que tinha sido Ricardo a estar em contramão.

Após constatar factos com as autoridades, percebeu que tinha errado e pediu desculpas publicamente. Disse ainda que descobriu que o marido a traía desta forma, uma vez que a ex-namorada do marido ia no carro com ele, terminando assim o casamento.

Apesar disto, Ricardo pede uma indemnização por difamação.