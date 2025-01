Uso de «cueca» e bruma gera conversa hilariante entre Maria de Lurdes Diniz, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira

Há 40 min

No «Dois às 10», uma conversa inesperada sobre o uso de cuecas e perfume gerou momentos hilariantes no programa. Maria de Lurdes Diniz questionou se era apropriado usar o «Pipy» com ou sem cuecas, levantando um debate divertido com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. A apresentadora partilhou a sua própria experiência e os apresentadores entraram na brincadeira, resultando em gargalhadas e momentos de descontração em direto.