Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vai ou Racha - 7 de setembro de 2025

Hoje às 01:00
Vai ou Racha - 7 de setembro de 2025 - TVI

Com Pedro Teixeira

Mais Vistos

Nuno Eiró transforma pátio de casa e mostra o antes e depois: «Cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal»

Big Brother
Ontem às 17:10
1

A celebrar 11 anos juntos, namorado de Rita Pereira partilha vídeos inéditos do casal. E nós mostramos-lhe tudo

Novelas
2 set, 11:06
2

Rita Pereira assinala data especial e vive noite inesquecível: «Ontem fomos celebrar»

Novelas
22 ago, 13:35
3

Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento

Novelas
Há 3h e 57min
4

Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu

Big Brother
Ontem às 10:55
5

Tal pai, tal filho. Filho bebé de Miguel Vicente em versão diabinho loiro (Fotos)

Big Brother
18 jun, 12:13
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia

Dois às 10
5 set, 12:55

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Big Brother
5 set, 15:47

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Dois às 10
5 set, 15:57

Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos

Dois às 10
5 set, 14:10

Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Big Brother
5 set, 12:41

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Novelas
5 set, 13:53

TVI PLAYER

Big Brother - Especial - 6 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

A Protegida - Noite de amor de Margarida e Sanjay acaba em tragédia

A Protegida
Ontem às 23:15

Catarina Miranda choca tudo e todos ao transformar derrota em memorial

Big Brother
5 set, 08:13

Clima tenso no Especial! Tia de Afonso Leitão responde a Márcia Soares: «Não venho aqui para...»

Big Brother
Ontem às 22:10

A Fazenda - O pai do bebé de Júlia é...

A Fazenda
Ontem às 22:15

Miranda cheia de dúvidas em relação a Afonso e Jéssica não perdoa: «Há um mundo lá fora»

Big Brother
Ontem às 19:26
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Missa - Igreja Matriz São João - 7 de setembro de 2025

Missa
Há 3h e 4min

Diário da Manhã - 7 de setembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 06:45

Vai ou Racha - 7 de setembro de 2025

Vai ou Racha
Hoje às 01:00

Big Brother Verão - A Semana - 7 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: Mariana fica em pânico com o que encontra perto de Carlota

A Protegida
Ontem às 23:35

A Protegida: Alguém entra no quarto de Mariana e causa o terror

A Protegida
Ontem às 23:30
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

Novelas
4 set, 11:39

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

Novelas
5 set, 09:01

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Novelas
5 set, 10:51

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Novelas
5 set, 12:14

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Novelas
5 set, 11:28

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

Novelas
5 set, 09:58
IOL Footer MIN