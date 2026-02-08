TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Vai ou Racha - 8 de fevereiro de 2026
Hoje às 00:25
Com Pedro Teixeira
Mais Vistos
Afinal, Georgina Rodríguez não é a mãe afetuosa que diz ser para Cristianinho? Imagens revelam a verdade
V+ TVI
30 jul 2025, 11:17
1
Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 23:23
2
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
2 fev, 09:53
3
Andrea Soares da Primeira Companhia
1ª Companhia
9 jan, 11:47
4
Confirma-se? Noélia já fez teste de gravidez e o resultado não deixa margem para dúvidas
1ª Companhia
Ontem às 19:59
5
Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»
Novelas
24 nov 2025, 14:56
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 23:23
Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»
Dois às 10
6 fev, 14:54
O Comandante já fez a escolha: Medalha de Bravura e Resiliência foi entregue a estas recrutas
1ª Companhia
Ontem às 23:35
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade
1ª Companhia
6 fev, 09:52
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
5 fev, 18:22
«Já fui traída várias vezes»: Atriz famosa confessa desilusão no amor e pede que não a deixem casar-se outra vez
V+ TVI
6 fev, 11:57
TVI PLAYER
Melhoria do estado do tempo no domingo será passageira: nova tempestade chega a Portugal na segunda
TVI Jornal
Ontem às 14:12
1ª Companhia - Gala - 7 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
A Protegida - Óscar e Isabel entram em choque absoluto
A Protegida
Hoje às 00:00
A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado
1ª Companhia
6 fev, 15:55
"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica
TVI Jornal
Ontem às 14:51
Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco
Amor à Prova
6 fev, 21:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Missa - Igreja do Convento de Santo António dos Capuchos - 8 de fevereiro de 2026
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 8 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Vai ou Racha - 8 de fevereiro de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 00:25
A Protegida - Óscar e Isabel entram em choque absoluto
A Protegida
Hoje às 00:00
A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas
Momento certo
Ontem às 23:59
Rosa e Avelino: A história de um amor de infância interrompido pelo destino
Momento certo
Ontem às 23:56
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante
Novelas
6 fev, 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
6 fev, 09:41
Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»
Novelas
6 fev, 16:07
Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»
Novelas
5 fev, 17:05
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
5 fev, 18:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara
Novelas
6 fev, 10:25