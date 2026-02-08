Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vai ou Racha - 8 de fevereiro de 2026

Hoje às 00:25
Vai ou Racha - 8 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Pedro Teixeira

Mais Vistos

Afinal, Georgina Rodríguez não é a mãe afetuosa que diz ser para Cristianinho? Imagens revelam a verdade

V+ TVI
30 jul 2025, 11:17
1

Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 23:23
2

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Novelas
2 fev, 09:53
3

Andrea Soares da Primeira Companhia

1ª Companhia
9 jan, 11:47
4

Confirma-se? Noélia já fez teste de gravidez e o resultado não deixa margem para dúvidas

1ª Companhia
Ontem às 19:59
5

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

Novelas
24 nov 2025, 14:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 23:23

Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»

Dois às 10
6 fev, 14:54

O Comandante já fez a escolha: Medalha de Bravura e Resiliência foi entregue a estas recrutas

1ª Companhia
Ontem às 23:35

Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade

1ª Companhia
6 fev, 09:52

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
5 fev, 18:22

«Já fui traída várias vezes»: Atriz famosa confessa desilusão no amor e pede que não a deixem casar-se outra vez

V+ TVI
6 fev, 11:57

TVI PLAYER

Melhoria do estado do tempo no domingo será passageira: nova tempestade chega a Portugal na segunda

TVI Jornal
Ontem às 14:12

1ª Companhia - Gala - 7 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25

A Protegida - Óscar e Isabel entram em choque absoluto

A Protegida
Hoje às 00:00

A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado

1ª Companhia
6 fev, 15:55

"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica

TVI Jornal
Ontem às 14:51

Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco

Amor à Prova
6 fev, 21:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Missa - Igreja do Convento de Santo António dos Capuchos - 8 de fevereiro de 2026

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 8 de fevereiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Vai ou Racha - 8 de fevereiro de 2026

Vai ou Racha
Hoje às 00:25

A Protegida - Óscar e Isabel entram em choque absoluto

A Protegida
Hoje às 00:00

A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas

Momento certo
Ontem às 23:59

Rosa e Avelino: A história de um amor de infância interrompido pelo destino

Momento certo
Ontem às 23:56
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Novelas
6 fev, 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Novelas
6 fev, 09:41

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Novelas
6 fev, 16:07

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Novelas
5 fev, 17:05

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
5 fev, 18:22

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Novelas
6 fev, 10:25