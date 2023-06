«Vai ser um espetáculo de chorar por mais! Vais sair de lá como nova!»

Há 3h e 12min

Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema) serve São (Sílvia Rizzo) e Fernando (Manuel Marques) e queixa-se que é uma escrava. São diz que gostava de conversar, a sós, com Fernando, mas Josefa não se cala. Lenita (Sofia Grillo) chega com uma raposinha e Fernando não tira os olhos dela. São passa-se e dá um toque a Fernando. Lenita lembra São que logo à noite conta com ela na inauguração e agora é Fernando que não gosta da conversa.