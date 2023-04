Há 2h e 1min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires), a trabalhar com Mia (Filipa Pinto) na sua nova empresa, fica incrédulo por Camila (Ana Varela) lhe dizer que pode receber a visita da agente imobiliária que contactou para poderem vender a casa. Mia diz a Jaime que tem de chamar Camila à razão para que ela perceba que não gosta menos dela apesar de ir fazer sociedade com Bárbara (Madalena Brandão) no seu novo negócio.