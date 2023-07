Há 3h e 28min

Em «Festa é Festa», Lenita (Sofia Grillo) está em casa de Peixoto (Vítor Emanuel) pois quer falar com ele sobre os problemas que tem tido com a luz na Toca da Lenita, contudo Bino (Pedro Alves) também está em casa do amigo. Lenita está furiosa pois não conseguiu ainda resolver o seu problema.