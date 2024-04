Valdemar cede e faz grande revelação

Ontem às 22:50

Em «Cacau», Passadas algumas tentativas, Valdemar (Vitor Hugo) admite que Regina (Christine Fernandes) é sua irmã, mas nega saber quem é Chiquinha (Bruna Alvim). Quim (Paulo Calatré) revela agora a fotografia de Otávio com Regina, contando que Filó (Sofia Nicholson) descobriu que foi esse mesmo cirurgião plástico quem atendeu Chiquinha no hospital há muitos anos, sendo evidente que foi ele quem ajudou Chiquinha a mudar de identidade, passando a ser Regina, e todos os pontos da história batem certo com Regina ter surgido em casa de Justino para se vingar de Simone. Todos pressionam Valdemar para que responda somente ao menos se Cacau está bem, Valdemar anui. Todos sorriem muito aliviados