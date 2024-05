Valdemar é apanhado a raptar Cony

Há 3h e 58min

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia) e Júlia (Fernanda Serrano) saem descontraídos a conversar. Passados uns momentos, Salomão (Paulo Pires) também sai. Os três seguranças de Cony estranham que a chefe esteja atrasada para sair. Segurança de Cony depara-se alarmado com Marco (Diogo Amaral) apagado no quarto, sem sinais visíveis da chefe estar ali. Faz uma chamada de imediato. Valdemar (Vitor Hugo) segue para a saída do hotel com Cony na cadeira-de-rodas. Um dos seguranças repara nele, segue-o e chama-o.