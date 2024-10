Há 1h e 47min

Em «Cacau», Marlene aparece com Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo), ficando a ouvir a conversa deles com Sal (Carolina Amaral). Quim (Paulo Calatré) também surge nesse momento, fazendo menção em fúria de ir já ajustar contas com Marco por ouvir os irmãos dizerem acharem que ele e Simone estão aliados e podem ter sido eles os causadores do acidente de Cacau. Valdemar neutraliza Quim com um golpe que o deixa imobilizado.