Há 1h e 2min

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) chama Regina (Christine Fernandes), mostrando-lhe uma imagem do carro de Marco a regressar a Lisboa, sendo visível estar com alguém a seu lado. Valdemar diz à irmã ir continuar as buscas para descobrirem se essa pessoa é Simone (Alexandra Lencastre).