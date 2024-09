Valdemar faz uma descoberta inacreditável sobre Mário

Há 1h e 0min

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) já confirmou que Mário está dado como oficialmente morto em Portugal, com Regina (Christine Fernandes) a ficar chocada por Valdemar contar que Mário pode ter ido para o Brasil sem precisar de avisar as autoridades que continuava vivo. Valdemar diz à irmã que Mário também não tem nenhum registo de ter mulher ou filhos. Ficam a pensar se Justino (António Capelo) e Salomão (Paulo Pires) saberiam que ele estava vivo, com Regina a dizer que o melhor é falarem com Salomão.