Há 1h e 22min

Em «Festa é Festa», Valquíria (Maria Sampaio) vai à sacristia para falar com o Padre, mas só lá está El Cacto (Luís Gaspar). Ele olha para a cruz e dispõem-se a ouvir Valquíria, como bom sacristão que é. Ela hesita, pois acha que não é bem a mesma coisa, mas El Cacto convence-a de que na ausência do Padre pode falar com ele.