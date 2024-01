Valquíria está grávida do Padre Isidro?

Há 53 min

Em «Festa é Festa», O Padre (Carlos M. Cunha) está altamente confuso com a história da gravidez, pois já percebeu que é impossível Peixoto (Vítor Emanuel) ser o pai do filho de Valquíria (Maria Sampaio). Esta diz que o Padre não percebe nada de gravidezes e não sabe fazer aquelas contas, mas o Padre insiste que é impossível. Valquíria diz que nesse caso fica o Padre o pai do seu filho e coloca-lhe a mão na barriga, para se irem habituando um ao outro.