Valquíria interrompe momento escaldante de Peixoto e Celeste

3 fev, 22:20

Em «Festa é Festa», a garrafa de moscatel já está quase no fim e Celeste (Margarida Antunes) desabafa sobre a traição do Padre (Carlos M. Cunha). Peixoto (Vítor Emanuel) confessa que também já foi traído muitas vezes e começa a gerar-se um clima entre eles. Mas tocam à campainha e Peixoto vai abrir. Fica boquiaberto ao ver Valquíria (Maria Sampaio) com a bebé nos braços.