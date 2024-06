Hoje às 10:10

No «Dois às 10», é já no domingo que ficamos a conhecer quem são os 21 deputados portugueses que se vão sentar no parlamento europeu, nos próximos cinco anos. Concorrem 17 partidos e coligações e hoje conhecemos quatro destes candidatos. João Oliveira da CDU, Francisco Paupério do LIVRE, Pedro Fidalgo Marques do PAN e António Tânger Corrêa do CHEGA.